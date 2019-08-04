Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефонаГазета.Ru 14:36

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет "Российская газета".
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с чего всё началось

Алло, зарплата!

Работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы "Мир" и, соответственно, работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата, то есть у него не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка.
Российская газета10:48

Подробнее о событии

Центробанк обяжет работодателей перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона

URA.Ru15:06

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

Газета.Ru14:36

Россиянам пообещали новый способ получения зарплаты

Lenta.ru16:23

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

РЕН ТВ15:54

Центробанк предложил перечислять зарплату по номеру телефона

Комсомольская правда16:58

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Вести.Ru11:59

Алло, зарплата!

Российская газета10:48
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
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Происшествия

Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых

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Обновлено в 14:39
Происшествия

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Армия и оружие

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В Москве на 85-ом году жизни скончался знаменитый исполнитель шансона Вилли Токарев, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников певца.
Обновлено в 09:03
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В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
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Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 10:00
Общество

В Тулуне начнут готовить площадки под строительство новых домов с понедельника

Обновлено в 08:43
Общество

В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка

В правительстве сообщили о том, что будут экстренно засыпаны ворота дамбы в районе Дендрария в Хабаровске.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

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Экономика

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Армия и оружие

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В порыве гнева вы рискуете наговорить много лишнего, что принесёт негативные последствия.
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