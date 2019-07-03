Финансы

ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитовГазета.Ru 10:49

Центробанк ищет новые способы ограничения роста потребкредитования. Хотя регулятор и не видит признаков "пузыря" в розничном кредитовании, из-за роста долговой нагрузки на россиян тревогу бьют даже в Минфине. По мнению министерства, долговая нагрузка граждан переходит за критический уровень.
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Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ТАСС04:25

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ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

Газета.Ru10:49

ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

РИА Новости05:40

ЦБ не увидел рисков формирования пузыря в потребкредитовании

Ведомости03:36

В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Интерфакс05:01

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ТАСС04:25

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

РБК05:15

ЦБ рассматривает дополнительные меры ограничения роста потребкредитования

Коммерсантъ05:06
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