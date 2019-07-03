Финансы
ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитованияРоссийская газета вчера в 04:49
Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Футбол
Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России
Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского "Слава", сообщает Popsport.com.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Единоборства
После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Политика
Погибших на подлодке моряков представят к государственным наградам
Подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России, представят к государственным наградам.
Обновлено вчера в 06:55
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Ким Кардашьян отсудила $2,7 млн за использование ее образа
Суд в США обязал компанию Missguided USA, занимающуюся выпуском одежды, выплатить звезде реалити-шоу Ким Кардашьян 2,7 млн долларов компенсации за использование ее имени и фотографий без разрешения.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Обновлено в 02:42
Общество
В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц
Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Наука
Зрительные нейроны оказались многофункциональными
Обновлено 02 июля в 04:19
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Путин назвал особенными отношения России и Италии
Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Спорт
Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
Общество
В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»
В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Транспорт
На обходе Симферополя начали устанавливать барьерное ограждение
Строители федеральной трассы "Таврида" начали монтаж барьерного ограждения на обходе Симферополя.
Обновлено в 01:24
Происшествия
26 человек погибли в результате кораблекрушения в Гондурасе
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Число пострадавших от взрывов во время салюта в Минске достигло 8
Накануне вечером в Минске дали салют по случаю Дня независимости республики. Из-за взрывов ракет салютной установки разлетелись осколки.
Обновлено в 02:16
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям
Более половины россиян любит целоваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:05
Финансы
Три американских фондовых индекса установили новые рекорды
Главные биржевые индексы США завершили торговую сессию среды, 3 июля, с новыми рекордами закрытия.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске
«Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.
Обновлено в 02:06