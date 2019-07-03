Финансы
ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитованияРоссийская газета 04:49
Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.ТАСС04:25
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