Финансы

ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитованияРоссийская газета 04:49

Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ТАСС04:25

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ЦБ рассматривает дополнительные меры ограничения роста потребкредитования

Коммерсантъ05:06

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

РБК05:15

ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

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РИА Новости05:40

В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Интерфакс05:01

ЦБ рассматривает новые меры по ограничению роста потребкредитования

News.ru04:26

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ТАСС04:25
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По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
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Обновлено в 06:59
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Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.
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Уайлд продолжит выступать за Россию

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
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Армия и оружие

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Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
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В салоне появился голографический дисплей Looking Glass II.
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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

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Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
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В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
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Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
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Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.
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ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм «Однажды в Голливуде» может стать последней киноработой в карьере режиссёра Квентина Тарантино.
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Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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