Экономика
ЦБ выявил за полгода более 1 000 чёрных кредиторовСаминвестор вчера в 08:51
Сегодня, 22 июля 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ за I полугодие текущего года выявил более 1 тысячи чёрных кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАССвчера в 05:00
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Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители
Эхо Москвывчера в 06:30
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Вертолет Ка-65 «Минога» модернизируют для Арктики
В России модернизируют боевой вертолет Ка-65 "Минога". Его готовят для работы в сверхнизких температурах Арктики.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Общество
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Политика
Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:47
Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам
20 июля в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
Киевский суд запустил взыскание с России 1,3 млрд долларов
Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты.
Обновлено в 04:44
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистий для ополченцев Донбасса
Всего 21 июля в ДНР зафиксировали семь нарушений. Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.
Обновлено в 04:57
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Космос
Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований
Обновлено вчера в 21:36
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Кино
На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Студия намерена возродить и снять продолжения советских мультфильмов «Веселая карусель», «Умка», «Приключения Пети и волка».
Обновлено вчера в 17:44
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Из «зеркалок» Роскачество признало лучшим фотоаппарат Canon EOS 77D для работы в автоматическом режиме и Nikon D3500 — для ручного режима.
Обновлено в 02:54
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Обновлено вчера в 05:53
Гаджеты
«ЛАНИТ — Би Пи Эм» заключила стратегическое партнёрство с Middleware
Компания «ЛАНИТ — Би Пи Эм» заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с Middleware, производителем ПО для управления технологиями Corezoid.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Дагестане четырехлетняя девочка умерла от побоев мачехи
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Приток мигрантов в Россию стал наибольшим за последнее десятилетие
Отмечается, что в январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Специалисты обращают внимание, что в России значительно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 04:47
Футбол
Фото новой формы «Баварии» появилось в Сети
Снимки третьего комплекта формы мюнхенской "Баварии" на следующий сезон появились в сети, передает footyheadlines.com.
Обновлено в 02:31
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06