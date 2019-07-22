Экономика
ЦБ выявил за полгода более 1 000 чёрных кредиторовСаминвестор вчера в 08:51
Сегодня, 22 июля 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ за I полугодие текущего года выявил более 1 тысячи чёрных кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАССвчера в 05:00
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Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители
Эхо Москвывчера в 06:30
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Авто
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 представили в конце июня. Продажи в Европе начнутся до конца 2019 года.
Обновлено в 06:12
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Надежда Грановская исполнила балетную партию на пуантах
Надежда Грановская на днях опубликовала видеозапись, где продемонстрировала исполнение балетной партии.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Политика
Госдума приняла закон о бессрочном виде на жительство в России
Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 05:43
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
«Спартак» купит футболиста сборной Уругвая
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень
В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Украины
Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено вчера в 21:27
Космос
В Калуге откроется выставка «Космические первопроходцы»
Экспозиция Космические первопроходцы рассказывает о результатах медико-биологических экспериментов с участием собак и других животных, об интересных и малоизвестных фактах, связанных с их полетами.
Обновлено в 03:58
Транспорт
Парковочные места хотят сузить в России
Обновлено в 01:24
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Космос
Вулканический спутник Юпитера изучили в инфракрасном диапазоне
Оказалось, что данные инфракрасных наблюдений не совпадают с общепринятыми научными теориями.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18