По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.

с чего всё началось

Сегодня, 22 июля 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ за I полугодие текущего года выявил более 1 тысячи чёрных кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

ЦБ выявил за полгода более 1 000 чёрных кредиторов

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