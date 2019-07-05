с чего всё началось

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Как сообщает ЦБ, схема атаки связана с отменой транзакций с карты на карту.

Происшествия В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Общество В России намерены создать конкурента «Википедии» В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика Польша посадила в тюрьму «российского шпиона» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша», — приводит агентство цитату из сообщения суда.

Футбол Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Гаджеты Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.

Происшествия Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Политика Володин раскритиковал единороссов, забравшихся на политический подиум Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с "Газетой.Ru" раскритиковал единороссов, "дефилирующих" по политическому подиуму.

Общество Психологи рассказали, как быть счастливым Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

Авто В России стартовали продажи нового Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Энергетика Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".

Армия и оружие Российская «Красуха» стала капканом для американских ВВС Аналитики не исключили, что в действительности, российские системы «Красуха», а именно они по версии израильской стороны являются основной причиной появившихся помех, являются капканом для американских самолётов, продолжающих создавать провокации у российских военных баз.

Общество В России упростили порядок оформления наследства С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.

Происшествия Тетя избитой девочки из Ингушетии имеет судимость – Кузнецова Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставят в Москву в пятницу, 5 июля.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Общество Роскомнадзор составил протокол в отношении Google Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.

Армия и оружие Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Политика США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля» Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Общество В Москве 6 июля ожидается до +18 °С В Москве в субботу, 6 июля, ожидается до +18 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Происшествия Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.

Энергетика Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску Украины Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.