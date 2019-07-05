Экономика
ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматыПрофиль вчера в 05:49
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора. Как сообщает ЦБ, схема атаки связана с отменой транзакций с карты на карту.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новостивчера в 07:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия
Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено 04 июля в 14:23
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Польша посадила в тюрьму «российского шпиона»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша», — приводит агентство цитату из сообщения суда.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 12:38
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол
Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Мино Райола не скрывает, что хочет провернуть новый трансфер Поля Погба.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Володин раскритиковал единороссов, забравшихся на политический подиум
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с "Газетой.Ru" раскритиковал единороссов, "дефилирующих" по политическому подиуму.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено вчера в 20:29
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Российская «Красуха» стала капканом для американских ВВС
Аналитики не исключили, что в действительности, российские системы «Красуха», а именно они по версии израильской стороны являются основной причиной появившихся помех, являются капканом для американских самолётов, продолжающих создавать провокации у российских военных баз.
Обновлено 04 июля в 23:11
Общество
В России упростили порядок оформления наследства
С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Тетя избитой девочки из Ингушетии имеет судимость – Кузнецова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставят в Москву в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Google
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Более 2,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области
Обновлено 04 июля в 13:24
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Общество
В Москве 6 июля ожидается до +18 °С
В Москве в субботу, 6 июля, ожидается до +18 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Энергетика
Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску Украины
Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 11:43