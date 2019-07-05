Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматыТАСС вчера в 05:49
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах. В частности, при отмене операции у мошенника появляется возможность снять переведенную сумму с другой карты и одновременно сохранить деньги на своем счету.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новостивчера в 07:40
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