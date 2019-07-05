с чего всё началось

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах. В частности, при отмене операции у мошенника появляется возможность снять переведенную сумму с другой карты и одновременно сохранить деньги на своем счету.

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

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