Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматыТАСС вчера в 05:49
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах. В частности, при отмене операции у мошенника появляется возможность снять переведенную сумму с другой карты и одновременно сохранить деньги на своем счету.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новостивчера в 07:40
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Происшествия
Пострадавшую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
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Происшествия
Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек
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Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
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Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
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Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
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Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни
Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
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Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
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Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
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Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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Влиятельная британская газета Financial Times опубликовала письмо своего читателя Филиппа Оппенгейма, в котором тот высказывается о главной причине, по которой в России нет таких проблем с мигрантами, как на Западе.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700-й серии получили стильные упаковки
В продаже Radeon RX 5700-й серии появится 7 июля, а в этот же день начнут продавать процессоры Ryzen 3000.
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Политика
Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка
На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Названы регионы — лидеры России по числу разводов в 2019 году
Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года.
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В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом.
Обновлено в 01:45
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Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
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Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
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Чаще всего на линию «1-300» звонят сахалинцы с больными зубами
За три месяца работы телефонной линии 1-300 в Сахалинской области колл-центр принял более 42 тысяч звонков.
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Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским
После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
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Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН пояснил, что ничего необычного в таком желании Украины нет.
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Экономика
Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%
Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
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Основатель МФО «Домашние деньги» арестован на 16 суток
В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам.
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В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей
Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
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Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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