Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматыИзвестия 06:20

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак
 в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.
РИА Новости07:40

Подробнее о событии

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

ТАСС05:49

Найден новый способ мошенничества через банкоматы

Газета.Ru10:50

В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы

РИА Новости07:40

В России выявлена новая схема хищения денег с помощью банкоматов

Банки.ру09:30

ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

РБК05:36

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

RT на русском05:08

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газета04:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
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Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Обновлено в 09:55
Происшествия

Раскрыты детали поимки сбежавшей с 20 млн рублей башкирской кассирши

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СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество

Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке

Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
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Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно

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Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО

Обновлено в 10:47
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Обновлено в 10:13
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Обновлено вчера в 22:55
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Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона

Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе

Обновлено в 09:03
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Основателя «Домашних денег» отправили под арест

Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Происшествия

Тела погибших подводников доставили в Петербург

Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено в 09:01
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
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Россия пообещала возместить долг Совету Европы

Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены.
Обновлено в 12:10
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Авто

BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты

Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.
Обновлено вчера в 06:50
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Кино

Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден получил ученую степень

Лауреат "Золотого Глобуса" актер Ричард Мэдден стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 10:55
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Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Авто

Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ

Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ.
Обновлено в 11:35
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Театры

Уволен директор Театра им. Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Общество

Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод

К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
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