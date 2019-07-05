с чего всё началось

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Общество В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Шоу-бизнес Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора Музыкальный продюсер Бари Алибасов в интервью радио «Комсомольская правда» назвал сына и своего пиар-директора больными людьми.

Происшествия Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.

Политика Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.

Армия и оружие Российские дипломаты в США возложили цветы к памятнику адмиралу Джонсу Российские дипломаты возложили в пятницу цветы к памятнику адмиралу Джону Полу Джонсу в центре Вашингтона, который отдал несколько лет службе на российском флоте, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Безработица в США в июне выросла до 3,7%, хуже прогноза Безработица в США в июне увеличилась до 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи, сообщает министерство труда страны.

Политика Французский эксперт объяснил, почему Европе необходим «Северный поток – 2» Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Общество Психологи рассказали, как быть счастливым Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

Происшествия Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.

Энергетика «Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе» Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.

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Происшествия Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах «По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.