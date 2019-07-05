Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматыИзвестия 06:20
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новости07:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора
Музыкальный продюсер Бари Алибасов в интервью радио «Комсомольская правда» назвал сына и своего пиар-директора больными людьми.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено в 19:45
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
Российские дипломаты в США возложили цветы к памятнику адмиралу Джонсу
Российские дипломаты возложили в пятницу цветы к памятнику адмиралу Джону Полу Джонсу в центре Вашингтона, который отдал несколько лет службе на российском флоте, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:27
Экономика
Безработица в США в июне выросла до 3,7%, хуже прогноза
Безработица в США в июне увеличилась до 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи, сообщает министерство труда страны.
Обновлено в 08:34
Политика
Французский эксперт объяснил, почему Европе необходим «Северный поток – 2»
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников
Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Обновлено в 11:14
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Общество
Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут
Обновлено в 09:28
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах
«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России
Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом».
Обновлено в 09:37
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54