Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматыИзвестия 06:20

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак
 в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.
РИА Новости07:40

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В России выявлена новая схема хищения денег с помощью банкоматов

Банки.ру09:30

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

RT на русском05:08

В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы

РИА Новости07:40

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

ТАСС05:49

ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

РБК05:36

Найден новый способ мошенничества через банкоматы

Газета.Ru10:50

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газета04:50
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Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

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LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
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Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР

В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал "Украинские новости".
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Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
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Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников

Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами

В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.
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Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

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Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Политика

Порошенко снял миллионы долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае-июне 2019 года снял со счетов 34 млн долларов.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
Обновлено в 10:25
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Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17

На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 18:10
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Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
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Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга

Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Обновлено в 09:58
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Анастасия Костенко ответила на критику «неудачного» наряда на свадьбе

Многие посчитали наряд неудачным и безвкусным, в комментариях девушке сделали множество критических замечаний по поводу ее внешнего вида.
Обновлено в 10:28
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В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Общество

В «Укрэнерго» опасаются потери контроля над энергосистемой страны

В компании предупредили, что отключение электричества в головном офисе может привести к потере контроля над энергосистемой всей Украины — ведь там, согласно предоставленной информации, находится центральный диспетчерский пункт.
Обновлено в 09:59
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Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона

Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
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«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Гаджеты

Huawei начала тестирование собственной операционной системы

Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
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Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
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Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении

В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
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Российские военные проводят учения в Черном море

Обновлено в 05:11
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