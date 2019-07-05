с чего всё началось

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.

Космос LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.

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Политика Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Происшествия Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.

Происшествия В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Происшествия Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.

Политика Порошенко снял миллионы долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае-июне 2019 года снял со счетов 34 млн долларов.

Происшествия В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Музыка Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020» Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Армия и оружие Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных 1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.

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Происшествия В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ответила на критику «неудачного» наряда на свадьбе Многие посчитали наряд неудачным и безвкусным, в комментариях девушке сделали множество критических замечаний по поводу ее внешнего вида.

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Гаджеты Huawei начала тестирование собственной операционной системы Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.