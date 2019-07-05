Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматыИзвестия 06:20
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
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с чего всё началось
В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов.РИА Новости07:40
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Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Обновлено в 10:25
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Политика
Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР
В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал "Украинские новости".
Обновлено в 12:32
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами
В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.
Обновлено в 12:12
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Политика
Порошенко снял миллионы долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко в мае-июне 2019 года снял со счетов 34 млн долларов.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
Обновлено в 10:25
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17
На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 18:10
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга
Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ
Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ответила на критику «неудачного» наряда на свадьбе
Многие посчитали наряд неудачным и безвкусным, в комментариях девушке сделали множество критических замечаний по поводу ее внешнего вида.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Общество
В «Укрэнерго» опасаются потери контроля над энергосистемой страны
В компании предупредили, что отключение электричества в головном офисе может привести к потере контроля над энергосистемой всей Украины — ведь там, согласно предоставленной информации, находится центральный диспетчерский пункт.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Huawei начала тестирование собственной операционной системы
Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Театры
Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении
В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Российские военные проводят учения в Черном море
Обновлено в 05:11