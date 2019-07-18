По словам Михаила Мамуты, в мае–июне 2019 года сотрудники регулятора провели 24 проверки в 12 страховых компаниях и 25 контрольных мероприятий в пяти банках. В половине контрольных закупок в страховых фирмах были найдены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через интернет.

с чего всё началось

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.

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