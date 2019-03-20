Экономика

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 годуРоссийская газета 02:44

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее. Такие данные озвучил директор департамента по противодействию и недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает ТАСС.
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ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
ТАССвчера в 11:42

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ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

ТАССвчера в 11:42

Центробанк в прошлом году выявил 168 финансовых пирамид

Говорит Москвавчера в 11:46

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год

Газета.Ruвчера в 12:14

ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

Известиявчера в 11:56

Центробанк за 2018 год выявил 168 финансовых пирамид

РБК00:35

Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Аргументы и Фактывчера в 13:50

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Российская газета02:44
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Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
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Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
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Visa и MasterCard захотели лишить денег

В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
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Икарди вернётся к тренировкам с «Интером» в четверг

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Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Вскрытие установило истинную причину смерти Юлии Началовой

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Музыка

Сегодня в Новосибирске стартовал транссибирский арт-фестиваль

Правительство Новосибирской области сообщило о том, что 21 марта в городе стартовал один из самых масштабных международных проектов - VI Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

Электронный кошелек MyEtherWallet появится в блокчейн-смартфоне Finney

Криптовалютный кошелек MyEtherWallet будет интегрирован в блокчейн-смартфон Finney от Sirin Labs, сообщил «РБК-Крипто» представитель израильского стартапа.
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Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество

Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
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Экономика

ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Обновлено в 11:33
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес

12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено в 07:35
Общество

Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур

Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаем планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрения и другие товары.
Обновлено в 03:04
Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов

Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Футбол

Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39
Экономика

Корпорация МСП окажет поддержку пяти пермским предприятиям

Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) в ходе выездной стратегической сессии в Перми сообщила о намерении оказать поддержку пяти пермским предприятиям, информирует пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 12:54
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