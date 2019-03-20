Экономика

Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 годуАргументы и Факты вчера в 13:50

Центробанк в 2018 году обнаружил 168 финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха. Лях отметил, что в 2017 году ведомство выявило 137 пирамид, на 31 меньше, чем в 2018 году.
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ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
ТАССвчера в 11:42

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ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

ТАССвчера в 11:42

Центробанк в прошлом году выявил 168 финансовых пирамид

Говорит Москвавчера в 11:46

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год

Газета.Ruвчера в 12:14

ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

Известиявчера в 11:56

Центробанк за 2018 год выявил 168 финансовых пирамид

РБК00:35

Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Аргументы и Фактывчера в 13:50

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Российская газета02:44
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

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Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
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