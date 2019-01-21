Экономика

ЦБ выступил за подключение главных банков к системе быстрых платежейUdm-Info 05:37

По ожиданиям главы Банка России, системообразующие банки подключатся к системе быстрых платежей до конца текущего года. Как пояснила Набиуллина, изначально регулятор предполагал, что подключение финансовых организаций к системе должно носить добровольный характер, пишет RNS.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей

РБК04:40

ЦБ рассказал о перспективах системы быстрых платежей

News.ru03:59

ЦБ РФ рассчитывает на присоединение значимых банков к системе быстрых платежей

Известия03:44

ЦБ хочет присоединить значимые банки к системе быстрых платежей в 2019 году

Коммерсантъ03:46

Система быстрых платежей будет обязательной для системно значимых банков

Интерфакс03:23

ЦБ считает необходимым подключение системообразующих банков к системе быстрых платежей

Rambler News Service03:07

ЦБ ожидает подключения системно значимых банков к системе быстрых платежей до конца года

ТАСС02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество

Власти Таганрога объяснили размер пособия в 47,5 рубля

Выплата пособия в 47,5 рубля была назначена многодетной матери из Таганрога Ростовской области исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.
Обновлено в 03:49
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Трое российских военных погибли в Абхазии при опрокидывании БТР

Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли при опрокидывании БТР, еще двое пострадали.
Обновлено в 04:17
Общество

В Кабардино-Балкарии умерла самая пожилая жительница России

В июле 2017 года «Утро.ру» передавало, что Нану Шаова попала в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны.
Обновлено в 05:53
Политика

Песков отреагировал на данные о согласии Японии на часть Курил

Ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача части южных Курильских островов.
Обновлено в 05:26
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Происшествия

На Урале суд признал виновным организатора бойни в цыганском поселке

Обновлено в 05:16
Авто

Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов

Напомним, что за прошлый год «АвтоВАЗ» реализовал 360 204 автомобиля Лада, что превышает результат 2017 года на 16%.
Обновлено в 04:30
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах

Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Общество

Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на блогера Соколовского

Обновлено в 05:38
Авто

В автомобилях каршеринга могут появиться скрытые камеры

Уже к концу 2019 года в автомобилях каршеринга могут начать устанавливать скрытые камеры видеонаблюдения, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:17
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили Lada 2018 года выпуска

Компания «АвтоВАЗ» в январе предлагает специальные условия на автомобили Lada выпуска 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Москве задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы

Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство Центробанка и правоохранительных органов Москвы провести проверку информации о поступлении угроз от коллекторов в адрес коллектива школы.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Израиль нанес по Сирии еще один удар

Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

Израиль опубликовал видео уничтожения сирийского «Панциря»

Видеозапись уничтожения двух сирийских установок противовоздушной обороны (ПВО) опубликовали израильские военные.
Обновлено в 03:38
Экономика

Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто

Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Происшествия

ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва

Автобус с игроками любительской футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье» упал с обрыва в Боливии, на участке дороги между городами Тариха и Потоси.
Обновлено в 02:29
Экономика

В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ.
Обновлено в 05:18
Здоровье

В поликлиниках Петербурга людям с ВИЧ перестали выдавать лекарства

В отделениях хронических вирусных инфекций петербургских поликлиник пациентам с ВИЧ-инфекцией перестали выдавать лекарства, так называемую терапию, необходимую для поддержания на должном уровне иммунитета.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой

Полицейские в Калужской области задержали женщину, которая, предположительно, облила раствором кислоты работницу салона микрозаймов, сообщает управление МВД по региону.
Обновлено в 04:15
Космос

Рогозин ответил на предложение о наборе женщин в отряд космонавтов

По словам Рогозина, недавно уже проводился новый отбор в отряд космонавтов. Было подано 80 заявок от женщин, но ни одна из них не прошла.
Обновлено в 05:19
Спорт

В ФФКР прокомментировали слова 13-летней фигуристки о допинге

Обновлено в 04:34
Общество

Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter

В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административных дел в отношении Twitter и Facebook, передает ТАСС.
Обновлено в 04:19
Экономика

«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов

Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Экономика

Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Приговор по делу о гибели детей на Сямозере огласят в марте

Обновлено в 04:23
Гаджеты

Apple вернула в продажу iPhone SE

Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

В «Открытой России» сообщили об обысках в Ростове и Казани

Председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров сообщил РБК об обысках у пяти активистов движения в Ростове-на-Дону и Казани.
Обновлено в 05:19
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное