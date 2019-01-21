Экономика
ЦБ выступил за подключение главных банков к системе быстрых платежейUdm-Info 05:37
По ожиданиям главы Банка России, системообразующие банки подключатся к системе быстрых платежей до конца текущего года. Как пояснила Набиуллина, изначально регулятор предполагал, что подключение финансовых организаций к системе должно носить добровольный характер, пишет RNS.
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ЦБ считает необходимым подключение системообразующих банков к системе быстрых платежей
Rambler News Service03:07
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