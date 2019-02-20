ЦБ выступил против ограничений комиссий банков за прием картРоссийская газета вчера в 05:23

Ритейлеры давно возмущаются тарифами за прием карт, а недавно пожаловались президенту на доходящую до 3% комиссию. Владимир Путин назвал это «квазиналогом» и поручил «проработать» вопрос регулирования тарифов, хотя днем ранее профильные ведомства и ЦБ высказались против.

с чего всё началось

Комиссии за прием банковских карт составляют в среднем от 0,5 до 1,75 процента, президенту РФ была предоставлена неточная информация о наличии комиссий на уровне 3 процентов - таких тарифов на рынке нет, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова журналистам в ходе Уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы".

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