Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Как сообщается на сайте ЦБ, они вышли в обращение в понедельник, 12 августа, и относятся к серии «Российская (советская) мультипликация». Монеты изготовлены в трех вариантах.

Армия и оружие Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.

Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

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Музыка Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.

Политика Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

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Общество Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

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