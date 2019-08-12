Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»RT на русском 04:50

Отмечается, что выпущены монета номиналом три рубля, изготовленная из серебра, и монета номиналом 25 рублей, изготовленная из недрагоценных металлов. На оборотных сторонах монет изображена сцена из мультфильма, вверху по окружности имеется надпись «Бременские музыканты».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов»

РБК05:27

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

RT на русском04:50

ЦБ выпустит монеты в честь юбилея мультфильма «Бременские музыканты»

Интерфакс04:02

ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»

Известия04:11

В «Союзмультфильме» удивлены тем, что ЦБ выпускает монеты «Бременские музыканты»

Говорит Москва04:59

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты»

РИА Новости03:49

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты»

ТАСС03:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:17, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его на допросе

Обновлено в 05:25
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев

В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Политика

Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 05:01
Общество

Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы

Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Мошенники продавали таблетки для похудения от Меган Маркл

Неизвестная компания использовала ее имя для продажи таблеток для похудения, передает m24.ru.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Москвичам пообещали холод и дожди в выходные

Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Волейбол

Сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду, переиграв Иран

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу

В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Общество

Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Обновлено 10 августа в 13:44
Космос

Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник

Обновлено 10 августа в 05:49
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам

Обновлено вчера в 13:01
Политика

Иностранных послов пригласили в Совфед из-за публикаций о митингах

Москва доведет до руководства США и Германии информацию о вмешательстве послов во внутренние дела страны.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Автобус насмерть сбил пешехода на трассе «Кола»

По данным ГИБДД, водитель автобуса «Неоплан» вне зоны видимости пешеходного перехода сбил неизвестного мужчину.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Немецкие СМИ раскрыли план НАТО по «устрашению» России

После официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО делает ставку на устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Шесть человек заживо сгорели в частном доме в Вологодской области

Обновлено в 04:20
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество

Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия 2019»

Завершился конкурс «Миссис Россия 2019», в связи с чем объявлены имена победительниц во всех его номинациях.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Мурманске почтили память моряков атомной подводной лодки «Курск»

Сегодня в Мурманске у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время» прошел митинг, посвященный 19-ой годовщине гибели экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 05:30
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с отцом своего сына

Надежда Ангарская не рассказывала о разладе в семье. И сейчас не отвечает на вопросы о причинах расставания с отцом сына Давида.
Обновлено в 05:35
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное