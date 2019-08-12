Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»RT на русском 04:50
Отмечается, что выпущены монета номиналом три рубля, изготовленная из серебра, и монета номиналом 25 рублей, изготовленная из недрагоценных металлов. На оборотных сторонах монет изображена сцена из мультфильма, вверху по окружности имеется надпись «Бременские музыканты».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:17, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Политика
Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко
Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 05:01
Общество
Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы
Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Мошенники продавали таблетки для похудения от Меган Маркл
Неизвестная компания использовала ее имя для продажи таблеток для похудения, передает m24.ru.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу
В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено 10 августа в 05:49
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Иностранных послов пригласили в Совфед из-за публикаций о митингах
Москва доведет до руководства США и Германии информацию о вмешательстве послов во внутренние дела страны.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Автобус насмерть сбил пешехода на трассе «Кола»
По данным ГИБДД, водитель автобуса «Неоплан» вне зоны видимости пешеходного перехода сбил неизвестного мужчину.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Немецкие СМИ раскрыли план НАТО по «устрашению» России
После официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО делает ставку на устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 06:03
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Общество
Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия 2019»
Завершился конкурс «Миссис Россия 2019», в связи с чем объявлены имена победительниц во всех его номинациях.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Мурманске почтили память моряков атомной подводной лодки «Курск»
Сегодня в Мурманске у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время» прошел митинг, посвященный 19-ой годовщине гибели экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 05:30
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с отцом своего сына
Надежда Ангарская не рассказывала о разладе в семье. И сейчас не отвечает на вопросы о причинах расставания с отцом сына Давида.
Обновлено в 05:35
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21