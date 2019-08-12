Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»RT на русском 04:50

Отмечается, что выпущены монета номиналом три рубля, изготовленная из серебра, и монета номиналом 25 рублей, изготовленная из недрагоценных металлов. На оборотных сторонах монет изображена сцена из мультфильма, вверху по окружности имеется надпись «Бременские музыканты».
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Юлиана Слащева
У них какая-то собственная политика идет по монетам, свой план выпуска. Я переговорю с ними еще раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит.
— Юлиана СлащеваФедералПресс 06:02

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