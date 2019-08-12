Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»RT на русском 04:50
Отмечается, что выпущены монета номиналом три рубля, изготовленная из серебра, и монета номиналом 25 рублей, изготовленная из недрагоценных металлов. На оборотных сторонах монет изображена сцена из мультфильма, вверху по окружности имеется надпись «Бременские музыканты».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Космос
США вслед за Россией отправят на МКС робота
США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Авто
В РФ создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina
Напомним, что беспилотные авто тестируют уже «Яндекс», «КамАЗ», МАДИ и другие.
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Хоккей
Майоне сломал стену во время тренировки «Куньлуня»
Обновлено в 06:45
Авто
ГИБДД Хабкрая объяснила ситуацию с японскими номерами
С начала августа 2019 года на дорогах Хабаровского края стали появляться автомобили с новыми регистрационными знаками под японские крепления, хотя ввод в действие ГОСТа, который устанавливает возможность установки номеров японского размера 1А, перенесен на 4 августа 2020 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»
Обновлено в 00:30
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика
Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе
Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Обновлено в 03:55
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Алена Водонаева не может выйти на связь с сыном и бывшим мужем
С первым мужем Алексеем Малакеевым бывшая участница реалити-шоу «ДОМ-2» Алена Водонаева развелась в 2011 году.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой
Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская развелась с мужем-иорданцем
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем Раедом Бани, который является уроженцем Иордании.
Обновлено в 00:47
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59