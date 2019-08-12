Культура

ЦБ выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»Дни24 08:18

Центральный банк (ЦБ) России 12 августа выпустил несколько видов монет «Бременские музыканты». Это произошло в честь 50-летнего юбилея советского мультфильма, эта ситуация уже вызвала обеспокоенность со стороны "Союзмультфильма". ЦБ выпустит 3 вида монет: 3-рублевую и две 25-рублевые.
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Юлиана Слащева
В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
— Юлиана СлащеваLenta.ru 08:25

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Рубли из сказки

Российская газета15:47

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Говорит Москва09:00

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Интерфакс09:03

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

RT на русском04:50

ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»

Известия04:11
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