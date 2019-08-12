Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»RT на русском 04:50

Отмечается, что выпущены монета номиналом три рубля, изготовленная из серебра, и монета номиналом 25 рублей, изготовленная из недрагоценных металлов. На оборотных сторонах монет изображена сцена из мультфильма, вверху по окружности имеется надпись «Бременские музыканты».
Читать в источнике
Комментировать12
Юлиана Слащева
В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
— Юлиана СлащеваLenta.ru 08:25

Подробнее о событии

Рубли из сказки

Российская газета15:47

ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»

Известия04:11

«Союзмультфильм» подтвердил наличие лицензии у ЦБ на использование героев 13 мультфильмов

ТАСС08:56

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

РИА Новости07:56

«Союзмультфильм» подтвердил право ЦБ на использование героев 13 мультфильмов

Говорит Москва09:00

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

RT на русском04:50

«Союзмультфильм» разрешил ЦБ чеканить монеты с героями 13 мультфильмов

Интерфакс09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Вашингтон
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Единоборства

«Первый канал» покажет бой Ковалев – Ярд

Обновлено в 14:20
Футбол

Валерий Карпин: «После перерыва играли абсолютно неправильно»

В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество

В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков в беседе с «Российской газетой» прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:38
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму

В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Происшествия

СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля

Обновлено в 12:12
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Футбол

Вратарь ФК «Ливерпуль» Алиссон выбыл на несколько недель

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что вратарь команды бразилец Алиссон выбыл на несколько недель из-за травмы голени, которую он получил в матче первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 12:44
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Политика

Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus

Обновлено в 12:41
Происшествия

40 домов на колесах сгорели из-за молнии в Испании

Обновлено в 14:46
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

Раскрыто число истребителей России

Обновлено в 04:12
Автоспорт

Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»

Обновлено в 07:58
Общество

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Обновлено вчера в 01:07
Гаджеты

Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei

На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие

Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке

Американский «Спецназовец года — 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Баскетбол

Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу

Обновлено в 11:22
Авто

Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году

Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 01:05
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Обновлено в 11:16
Футбол

Карпин объяснил переход на игру в атакующий футбол

Главный тренер "Ростова", лучший тренер июля в РПЛ, Валерий Карпин после матча с "Крыльями Советов" (1:0) в эфире канала "Матч Премьер" назвал причину перехода на новую стратегию игры именно летом.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море

Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Происшествия

При взрыве на военном складе в пригороде Багдада пострадали 13 человек

Обновлено в 14:06
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина разбил винтовкой голову работнице тира

Обновлено в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное