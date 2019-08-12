Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»RT на русском 04:50

Отмечается, что выпущены монета номиналом три рубля, изготовленная из серебра, и монета номиналом 25 рублей, изготовленная из недрагоценных металлов. На оборотных сторонах монет изображена сцена из мультфильма, вверху по окружности имеется надпись «Бременские музыканты».
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Юлиана Слащева
В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
— Юлиана СлащеваLenta.ru 08:25

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