В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты». В этом году 50 лет со дня выхода первой серии на экраны, передает ОТР.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.

Технологии The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ The Insider сообщил, что журналисты издания и расследовательской группы Bellingcat подверглись хакерской атаке со стороны Главного разведывательного управления России (ГРУ).

Происшествия В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Армия и оружие В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.

Наука Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.

Общество В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят» Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.

Наука «Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.

Футбол «Валенсия» объявила о переходе Мангала Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».

Технологии Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта.

Происшествия Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 32 человек Число погибших в Китае из-за супертайфуна "Лекима" увеличилось до 32 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Происшествия Военнослужащего осудили на 6 лет за ущерб Минобороны на 471 млн рублей Минобороны был причинен материальный ущерб на сумму свыше 471 млн руб. Об этом сообщает военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЮВО.

Политика Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства» Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.

Хоккей Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.