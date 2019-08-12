Культура
ЦБ выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»Московский Комсомолец 06:12
Центробанк в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты» выпустил полмиллиона простых и цветных монет с изображением сцен из данного произведения, сообщается на сайте ЦБ.
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В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:34, Вашингтон
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