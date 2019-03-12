Политика

ЦБ выпустил монету с Крымским мостомRambler News Service 07:40

Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету номиналом пять рублей в память о возвращении Крыма в состав России, пишет News.ru.
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с чего всё началось
В ЦБ отметили
, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приёму по номиналу безо всяких ограничений.
News.ru07:00

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ЦБ выпустит памятную монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

РИА Новости05:54

ЦБ выпускает памятную монету к юбилею «крымской весны»

News.ru07:00

ЦБ выпустил монету с изображением Крымского моста

РБК06:53

Центробанк выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом

Ведомости07:21

ЦБ выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом

Российская газета05:19

ЦБ выпускает памятную монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

ТАСС05:05

ЦБ выпустил пятирублевые монеты с изображением моста через Керченский пролив

Банки.ру04:50
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Происшествия

Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки

Обновлено в 13:02
Происшествия

ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте

Обновлено в 14:27
Экономика

Вице-премьер Акимов заявил об отставании России на 100 лет от ведущих экономик мира

В промышленности необходимо наращивать цифровизацию процессов, чтобы преодолеть практически 100-летний разрыв в производительности труда по сравнению с ведущими мировыми экономиками, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 14:24
Политика

Совет Федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации может в среду на заседании отклонить принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Драка курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» попала на видео

В центре Москвы произошла драка между курьерами сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еда". Очевидцы сняли конфликт на видео.
Обновлено в 14:02
Транспорт

Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34
Политика

МИД предупредил россиян из Армении о рисках поездок в Азербайджан

Россияне с армянскими корнями могут испытывать проблемы при поездках в Азербайджан "под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта", говорится в распространенном комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Умер бывший муж Лолиты Милявской

Скончался экс-супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский. О этом сама артистка рассказала в Instagram.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Москве пранкер подшутил над росгвардейцами с помощью пистолета

Обновлено в 09:54
Политика

Юрист прокомментировала оправдания Либертарианской партии по поводу недопуска RT на митинг

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT назвала нарушением прав граждан на получение достоверной информации недопуск съёмочной группы телеканала RT и агентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете, который прошёл на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 13:26
Технологии

«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Экономика

Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям

Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Экономика

Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет

За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 13:54
Политика

Правительство утвердило порядок присвоения имен аэропортам и вокзалам

Правительство утвердило правила присвоения аэропортам, железнодорожным станциям и портам имен выдающихся деятелей.
Обновлено в 13:49
Общество

Актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман обвиняются в мошенничестве

Обновлено в 14:29
Общество

Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты

Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.
Обновлено в 12:56
Политика

Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Политика

Российские писатели и журналисты назвали цензурой закон о запрете «фейков»

Во вторник, 12 марта, стало известно, что российские писатели и журналисты опубликовали и распространили в интернете открытое письмо, посвящённое законам о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

США потратят $250 млн на военную помощь Украине в 2020 году

Вашингтон намерен выделить в 2020 году $250 млн на оказание военной помощи Украине.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кемеровской области

Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте "Карагайлинская" в Кемеровской области.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Краснодаре горит склад с полиэтиленом

В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Спорт

Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира

Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:18
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии

Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.
Обновлено в 13:20
Политика

Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов

Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Происшествия

S7 объявила о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max

Авиакомпания S7 объявила о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 14:46
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Футбол

Игнатьев: мне бы не хотелось покидать «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.
Обновлено в 13:50
Интернет

Создатель интернета назвал главных врагов глобальной сети

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в колонке, посвященной 30-летию всемирной паутины, перечислил главные угрозы глобальной сети.
Обновлено в 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
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