Общество

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету
ТАСС
03:19

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
ТАСС03:19

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ЦБ выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг

РБК07:27

Килограммовую серебряную монету выпустил ЦБ

PrimaMedia.ru07:00

Центробанк выпустил килограммовую драгоценную монету

Телеканал 360°05:39

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Российская газета04:11

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету с Казанью

БИЗНЕС Online03:40

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

ТАСС03:19

ЦБ выпустил монету с городами и регионами — финалистами отбора символов для новых банкнот

Банки.ру03:02
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