Общество
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монетуТАСС03:19
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
ТАСС03:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Общество
Неизвестные облили краской могилу философа Канта в Калининграде
Обновлено в 07:47
Транспорт
В Госдуме прокомментировали идею изменения цвета дорожной разметки
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства транспорта региональным властям использовать жёлтую разметку для обозначения линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах.
Обновлено в 07:45
Общество
Король Малайзии женился на обладательнице титула «Мисс Москва-2015»
Король Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан женился на обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной, сообщает портал Islam News.
Обновлено в 07:35
Общество
В Якутске концерт Элджея отменили из-за угроз в адрес исполнителя
Организаторы сожалеют, что те жители Якутска, который ждали приезда артиста, не увидят концерт, и подчеркнули, что вернут все деньги за билеты.
Обновлено в 07:43
Общество
Новые стартовые площадки реновации позволят расселить 2,5 тыс. квартир
М.Хуснуллин подчеркнул, что проектом постановления предполагается переселить граждан в дома на этих площадках после 2022 года.
Обновлено в 07:47
Общество
Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя
Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
Обновлено в 07:25
Общество
В Якутске уволился чиновник, который готовил банкеты на миллион рублей
Обновлено в 07:38
Общество
ЕСПЧ счел незаконными запреты гей-парадов российскими властями
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Алексеев и другие против РФ", признав незаконным запрет российских властей на проведение парадов представителями сообщества ЛГБТ.
Обновлено в 07:29
Транспорт
Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят
Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца.
Обновлено в 05:49
Общество
Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.
Обновлено в 06:38
Общество
Почти 4 тысячи объектов для зимнего отдыха заработает в Москве
На Центральной аллее ВДНХ между "Дружбой народов" и "Каменным цветком" будет работать каток "Цветник", на котором одновременно смогут кататься 1200 человек.
Обновлено в 07:42
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино
В Роскачестве дали рекомендации по выбору вина, рассказали, как его правильно хранить и как нужно читать этикетку.
Обновлено в 06:16
Общество
Жители Москвы 14 и 22 декабря смогут увидеть звездопады
Обновлено в 06:11
Погода
Сильный шторм обрушится на Черное и Азовское моря
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается сильный шторм, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:28
Общество
«Письмо отцу на фронт»: родителей школьников возмутило домашнее задание
Обновлено в 07:43