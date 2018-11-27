Общество
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монетуТАСС03:19
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
ТАСС03:19
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