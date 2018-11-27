Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Общество Общество Вандалы облили краской памятник Канту в Калининграде

Общество Общество Король Малайзии женился на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Король Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан женился на обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной, сообщает портал Islam News.

Транспорт Транспорт Минтранс рекомендовал регионам использовать желтую разметку на дорогах

Общество Общество Концерт рэпера Элджея отменен после угроз убийством Концерт хип-хоп-исполнителя Элджея в Якутске был отменен после того, как рэперу пригрозили расправой в случае попытки выступить в городе.

Общество Общество Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.

Транспорт Транспорт Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца.

Общество Общество Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.

Общество Общество Жители Москвы 14 и 22 декабря смогут увидеть звездопады

Общество Общество Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино В Роскачестве дали рекомендации по выбору вина, рассказали, как его правильно хранить и как нужно читать этикетку.

Погода Погода Сильный шторм обрушится на Черное и Азовское моря Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается сильный шторм, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Общество Общество Более 500 елей установят на новогодних площадках Москвы

Общество Общество Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Общество Общество Медведи Московского зоопарка впали в спячку Обитатели Московского зоопарка - бурый и два гималайских медведя - впали в спячку.

Общество Общество Челябинский губернатор рассказал о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС