Общество
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монетуТАСС03:19
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
ТАСС03:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Транспорт
Минтранс рекомендовал регионам использовать желтую разметку на дорогах
Обновлено в 04:43
Общество
Опрос: большинство россиян одобряют идею о продаже алкоголя с 21 года
Идея об увеличении возраста для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года вызывает поддержку 78% россиян, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:49
Общество
Концерт рэпера Элджея отменен после угроз убийством
Концерт хип-хоп-исполнителя Элджея в Якутске был отменен после того, как рэперу пригрозили расправой в случае попытки выступить в городе.
Обновлено в 04:43
Общество
Король Малайзии женился на обладательнице титула «Мисс Москва-2015»
Король Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан женился на обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной, сообщает портал Islam News.
Обновлено в 04:43
Общество
Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.
Обновлено в 04:46
Общество
Жители Москвы 14 и 22 декабря смогут увидеть звездопады
Обновлено в 04:34
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошее вино
Обновлено в 04:18
Погода
На Крым обрушатся пятиметровые волны
В Черном и Азовском морях ожидается шторм, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
Обновлено в 04:40
Общество
Медведи Московского зоопарка впали в спячку
Обитатели Московского зоопарка - бурый и два гималайских медведя - впали в спячку.
Обновлено в 04:35
Общество
Беглов договорился с Мединским о конкурсе на памятник Даниилу Гранину
Как сообщили 27 ноября в пресс-службе Смольного, об этом временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился в Москве с министром культуры России Владимиром Мединским и президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, возглавляющим оргкомитет по празднованию 100-летия со дня рождения Гранина, которое будет отмечаться в 2019 году.
Обновлено в 04:37
Общество
В Минтруде рассказали о снижении числа травм на производстве
Заместитель директора департамента условий и охраны труда министерства Альберт Сакаев заявил, что в ведомстве отметили снижение числа травм и смертей на производстве в России за последние 10 лет.
Обновлено в 04:45
Общество
В Москве построят детский сад со стеклянной башней с часами
Детский сад со стеклянной башней с часами построят на юге Москвы на территории жилого комплекса «ЗИЛАРТ».
Обновлено в 04:49
Общество
Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей
Обновлено в 04:50
Общество
Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK
Арт-директор бара в Перми, в котором должно пройти выступление группы IC3PEAK, Давид Шелтер утверждает, что городские власти якобы рекомендовали отменить концерт ввиду суицидальной направленности песен коллектива.
Обновлено в 04:37
Общество
Сергей Шнуров написал стихотворение о Тюмени
Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал после сообщений о том, что Тюмень заняла первое место среди городов с самым высоким качеством жизни, стих об областной столице.
Обновлено в 03:41