Экономика
ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России
ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в РоссииРБК17:14
Статья предусматривает два вида санкций для должностных лиц — штраф и вынесение предупреждения. В соответствии с номером постановления, руководству банка было вынесено предупреждение. Постановление о привлечении руководства банка к административной ответственности было принято 3 октября.
РБК17:14
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Общество
В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук
Обновлено в 20:01
Экономика
Подсчитана степень обнищания украинцев за пять лет
Пенсии и размер прожиточного минимума сократились более чем в два раза за последние пять лет на Украине.
Обновлено в 21:04
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
Обновлено в 11:30
Космос
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.
Обновлено в 21:32
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Омске произошел пожар в мечети
Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.
Обновлено в 21:17
Космос
Получены новые загадочные сигналы из космоса
Обновлено в 11:31
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Общество
Новая ВПП в Шереметьево будет работать с ограничениями
В соответствии с принятым о приаэродромных территориях законом, аэропорты обязаны разграничивать их на семь подзон с разными ограничениями по использованию в смысле уровня авиационных шумов.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:38
Общество
Роспотребнадзор перечислит разрешенные к проносу в школу продукты
Роспотребнадзор уточнит и детализирует список продуктов питания, которые школьники смогут приносить в образовательные учреждения из дома.
Обновлено в 20:35
Экономика
По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%
Согласно материалам Росстата, в прошлом году цены на продовольственные товары выросли на 4,7%. Непродовольственные товары подорожали за год на 4,1%, услуги — на 3,9%.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Политика
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Общество
Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто
С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Общество
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Samsung представит новый смартфон Galaxy 20 февраля
Южнокорейская компания Samsung представит свой новый смартфон Galaxy S10 20 февраля.
Обновлено в 15:18
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Политика
Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Экономика
The Economist счел российский рубль самой недооцененной валютой мира
Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса Биг Мака».
Обновлено в 16:00
Политика
Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 19:49
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 16:40
Общество
Владельцем «Фонтанки.ру» стал Виктор Шкулев
Андрей Константинов сообщил, что перед заключением соответствующей сделки проходили длительные переговоры, в рамках которых стороны обсудили самые мелкие детали.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Политика
В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии
Пассажирский поезд и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Чадца в Словакии.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошёл пожар в производственном здании
Пожар произошёл в производственном здании Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Район подтопленного Тушинского тоннеля оцеплен для пешеходов
Проезжая и пешеходные зоны в районе подтопленного Тушинского тоннеля на северо-западе Москвы оцеплены и закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:30