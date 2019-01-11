Экономика
Статья предусматривает два вида санкций для должностных лиц — штраф и вынесение предупреждения. В соответствии с номером постановления, руководству банка было вынесено предупреждение. Постановление о привлечении руководства банка к административной ответственности было принято 3 октября.
РБКвчера в 17:14
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ЦБ привлек банк JP Morgan в России к административной ответственности
Rambler News Serviceвчера в 11:36
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Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий
Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Политика
В США изучают список посетивших инаугурацию Трампа политиков с Украины
Спецпрокурор Соединенных Штатов по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы Роберт Мюллер изучает список политиков и бизнесменов с Украины, которые присутствовали на инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Следователи прекратили дело за мемы против студентки Мотузной
Обновлено в 00:04
Хоккей
Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Космос
Роскосмос и РКК «Энергия» разработают концепцию лунного корабля
«Началась разработка концепции транспортной системы с применением варианта «Союза МС» для полетов на орбиту естественного спутника Земли, первое рабочее совещание конструкторов «Энергии» и Роскосмоса по этой теме состоялось в четверг», ― приводит ТАСС слова своего источника.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:09
Путешествия
Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса
Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать
Производители молочной продукции с добавлением растительных жиров начнут маркировать упаковки с 11 января, сообщает пресс-служба Роскачества.
Обновлено вчера в 21:53
Авто
Ford может закрыть заводы в России
В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников только в Европе планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено вчера в 07:09
Космос
SpaceX завершила установку ракеты для суборбитального полета Starship
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
США начали вывод военной техники из Сирии
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Наука
Ученые нашли связь между размером мозга и ожирением
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Трамп отменил поездку на форум в Давос
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Чайка предложил поднять зарплату прокурорам
Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Общество
Самый богатый человек в мире объявил о разводе со своей женой
Богатейший человек на планете, глава компании Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи.
Обновлено 09 января в 11:28
Политика
Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Обновлено вчера в 23:10