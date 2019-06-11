Финансы
ЦБ вводит меры против «пузыря» на рынке потребкредитовГазета.Ru 10:38
Меры будут введены с 1 октября. Сообщается, что в регулирование будет введен показатель долговой нагрузки (ПДН), также будут установлены надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).
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