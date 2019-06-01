Экономика
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеровРоссийская газета 31 мая в 23:00
Банк России обязал кредитные организации защищать от хакеров IT-системы, которые используются при открытии вкладов, выдаче кредитов, открытии и ведении счетов физлиц и юрлиц. Это предусматривает Положение, вступившее в силу с 1 июня (отдельные требования вступят в силу с 2020 и с 2021 годов).
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