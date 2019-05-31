ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладовРБК вчера в 13:31

с чего всё началось

Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.

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Происшествия СМИ: власти Германии не исключают саботажа при поломках правительственных самолетов Власти ФРГ не исключают, что причиной серии поломок правительственных самолетов могли быть саботаж или кибератаки.

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Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

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Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Малыши отравились растворителем в детском саду на Урале 3-летние дети выпили растворитель, который нашли, играя на детской площадке. В итоге их экстренно доставили в больницу с сильным кашлем.

Политика Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

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