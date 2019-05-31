ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладовРБК вчера в 13:31

с чего всё началось

Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.

Происшествия По факту взрывов на заводе в Дзержинске возбуждено уголовное дело По факту взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Футбол Конте хочет, чтобы «Интер» вернул Ковачича Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет видеть в своей команде хорватского полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича.

Кино Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.

Культура Картину выходца из России продали на торгах во Франции за €390 тысяч Во Франции на аукционе в коммуне Довиль продали картину Gris, vert bleu («Серое, сине-зеленое») французского художника русского происхождения Сержа Полякова за 390 тысяч евро.

Общество В эту субботу «желтые жилеты» снова проводят акции протеста в Париже В прошлую субботу по всей стране на улицы вышли 12 с половиной тысяч человек, что в 20 раз меньше, чем полгода назад, когда во Франции сдетонировал самый мощный за многие десятилетие социальный протест.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Политика МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

Армия и оружие В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард» Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Армия и оружие Устаревшие истребители F-35 станут «агрессорами» Истребители F-35 ранних версий, включая самолеты, изготовленные для программы летных испытаний, отличаются программным обеспечением и бортовым оборудованием от более современных серийных самолетов.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.

Религия Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Общество Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.

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Шоу-бизнес Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Авто Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.