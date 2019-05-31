Финансы
ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладовРБК вчера в 13:31
Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.
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В комментарии ЦБ отмечается, что "данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций".Вести.Финансвчера в 12:58
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ЦБ повышает норматив обязательных резервов по валютным вкладам физлиц
Rambler News Serviceвчера в 13:09
ЦБР повысит нормы резервирования по валютным вкладам физлиц на 1 п.п. с 1 июля
Financial Oneвчера в 11:20
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