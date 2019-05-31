ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладовРБК вчера в 13:31

с чего всё началось

Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Политика У СНГ есть будущее, считает Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.

Технологии Жители Подмосковья смогут отслеживать движение «скорой» онлайн С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут узнать точное время приезда "скорой помощи" и смогут отслеживать движение бригады в режиме онлайн, сообщает телеканал 360.

Музыка Дочь Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» дала интервью Микелла занимается танцами, вокалом и музыкой и заявила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

Происшествия В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом "На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.

Политика Зеленский выступил за сохранение санкций против России «Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Спорт Хореограф Медведевой повторил новую показательную программу фигуристки Миша Ге, хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, повторил новое показательное выступление фигуристки.

Шоу-бизнес Канонизацией Началовой попросили заняться церковь Споры о необходимости канонизации Юлии Началовой, как и ажиотаж вокруг происходящих на могиле певицы чудес не утихают.

Политика Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян В рамках общенационального конкурса «Великие имена России» Владимир Путин присвоил аэропортам страны имена выдающихся деятелей.

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