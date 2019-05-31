ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладовРБК вчера в 13:31

с чего всё началось

Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

Политика Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.

Происшествия Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.

Политика Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Путешествия Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Общество Путин поприветствовал гостей праздника, посвященного Дню защиты детей Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Политика Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Путин присвоил имена великих россиян аэропортам Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.

Наука Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.

Политика Слуцкий назвал условие участия России в сессии ПАСЕ Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности участия российской делегации в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако для этого ассамблея должна принять решение о недопустимости санкций по отношению к национальным делегациям.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Энергетика Аналитики назвали причины падения цен на нефть Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».

Политика Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

Происшествия В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.

Общество Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.

Происшествия Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.

Футбол «Арсенал» хочет продать хавбека Озила Лондонский футбольный клуб «Арсенал» может продать своего немецкого полузащитника Месута Озила, сообщает 1 июня London Evening Standard.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Армия и оружие Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.