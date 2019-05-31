Финансы

ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладовРБК 13:31

Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.
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 ЦБ отмечается, что "данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций".
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