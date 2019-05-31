ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладовРБК 13:31

с чего всё началось

Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.

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Происшествия Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.

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Политика Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил главу Госпогранслужбы страны Петра Цигикала.

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Политика На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.

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