ЦБ введет паспорта финансовых продуктовВедомости вчера в 17:09

ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), рассказал «Ведомостям» его представитель.

с чего всё началось

В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.

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