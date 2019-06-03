Экономика
ЦБ введет паспорта финансовых продуктовВедомости вчера в 17:09
В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), рассказал «Ведомостям» его представитель.Ведомостивчера в 17:09
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Политика
Калви до своего ареста купил пропуск на заседание с Путиным на ПМЭФ
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Приложение Tinder обязали передавать все данные спецслужбам
Роскомнадзор добавил приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации на территории РФ.
Обновлено вчера в 06:39
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено вчера в 11:14
Транспорт
«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам
В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
СМИ сообщают об обстреле мечети бойцами ВСУ в Донецке
Обновлено в 02:18
Происшествия
Неизвестный грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Мужчина в маске и с оружием ворвался в офис банка, где схватил консультанта и потащил его в кассу, требуя деньги.
Обновлено в 01:44
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса
Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Обновлено в 00:59
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian
Баженов уточнил, что ещё в январе 2019 года в суд на него подала кинокомпания Kinodanz.
Обновлено в 00:22
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Футбол
Сборная России разгромила «Чертаново»
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Эшли Коул покидает «Дерби» Лэмпарда
«Дерби» не предложил защитнику Эшли Коулу новый контракт. 30 июня 38-летний игрок покинет клуб по свободному трансферу.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Суд в Приморье начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства отловщиками косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства компанией "Белый кит", осуществлявшей отлов трех косаток, которые содержатся в бухте Средней, сообщает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 02:16
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Обнаружены тела еще двух туристов, пропавших осенью в Хакасии
Обновлено вчера в 23:26