Экономика
ЦБ введет паспорта финансовых продуктовВедомости вчера в 17:09
В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), рассказал «Ведомостям» его представитель.Ведомостивчера в 17:09
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Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
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ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
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Здоровье
Детские поликлиники региона оснастят современным оборудованием
Итогом реализации программы станет обновление техники во всех 34 детских поликлиниках области.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Китайский бизнес может перенести производство в РФ
Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
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Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Глава Киевской полиции подал в отставку и попросился в Донбасс
Глава Киевской областной полиции генерал Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика.
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Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
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Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Теннис
Серена Уильямс — в списке самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами»
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве помощника депутата рассказал, что Бакланов просил его застрелить
Обновлено в 03:00
Авто
Ravon сообщил комплектации и цены моделей для России
Исходя из информации в официальном письме, полученном российскими дилерами GM Uzbekistan, узбекский автопроизводитель вернется к нам с двумя моделями: Ravon R2 (экс-Chevrolet Spark) и Ravon R4 (экс-Chevrolet Cobalt).
Обновлено в 01:24
Экономика
ЕК обнаружила в бюджете Греции нехватку почти пяти миллиардов долларов
В докладе говорится о "дыре" в 4,75 миллиарда евро в бюджете Греции на двухлетний период 2019–2020 годы, сообщает телеканал Antenna.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Уфе загорелся ангар научного предприятия
Обновлено в 01:15
Финансы
Рубль упал к евро, но вырос к доллару
Утром 4 июня на открытии Московской биржи рубль укрепился по отношению к доллару на копейки по сравнению с предыдущим днем.
Обновлено в 03:17
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Путешествия
Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха
Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.
Обновлено в 01:27
Футбол
«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20.
Обновлено вчера в 13:18
Технологии
Раскрыта загадка исчезнувшей древней цивилизации
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП
Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения трех машин в Серебряно-Прудском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
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Алсу назвала россиян «гиенами»
Обновлено в 02:40
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план (дорожную карту) по реализации механизма "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабинета министров.
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