Центральный банк введет с 1 октября 2019 года ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению (M&A), говорится в сообщении на сайте ЦБ. Новые правила будут касаться только новых кредитов.

ЦБ введет ограничения на кредитование сделок слияний и поглощений

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