Финансы

ЦБ введет ограничения на кредитование сделок слияний и поглощенийКоммерсантъ 09:08

Центральный банк введет с 1 октября 2019 года ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению (M&A), говорится в сообщении на сайте ЦБ. Новые правила будут касаться только новых кредитов.
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ЦБ РФ изменит подходы к оценке риска по проектному финансированию и кредитам на M&A

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ЦБ ужесточит для банков кредитование сделок слияний и поглощений в 2019 году

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ТАСС06:16

ЦБ хочет ввести ограничения для дестимуляции банков кредитовать сделки M&A

Банки.ру06:03
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