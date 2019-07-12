Финансы
ЦБ введет ограничения на кредитование сделок слияний и поглощенийКоммерсантъ 09:08
Центральный банк введет с 1 октября 2019 года ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению (M&A), говорится в сообщении на сайте ЦБ. Новые правила будут касаться только новых кредитов.
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