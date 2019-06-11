Финансы
ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитовРБК 11:56
Самая высокая надбавка установлена для кредитов по ставке 25-30% и долговой нагрузке заемщика более 80% (220%). В новой шкале ЦБ впервые вводит надбавки для коэффициентов риска для кредитов, которые выдаются по низкой ставке — до 10%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский подал в Раду представление на увольнение Луценко и Климкина
Позже, 7 июня, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение Луценко, Климкина, а также главы Минобороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 09:08
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибли четыре человека
Обновлено в 13:02
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Футбол
Стали известны составы сборных России и Кипра
Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено в 08:40
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Культура
Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко
Обновлено в 09:56
Происшествия
Халидов арестован в Польше за незаконный ввоз люксовых автомобилей
Поводом для задержания стали подозрения в незаконном возе люксовых автомобилей в страну.
Обновлено в 08:10
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия
Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
Обновлено в 04:02
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Футбол
Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Наука
Люди остались верны типажу бывшего романтического партнера
При выборе романтического партнера человек во многом опирается на свой опыт: если прошлые отношения закончились неудовлетворительно, при построении новых те качества, которые привели к недопониманию и разрыву, человек скорее всего будет избегать.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58