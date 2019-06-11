Финансы

ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитовРБК 11:56

Самая высокая надбавка установлена для кредитов по ставке 25-30% и долговой нагрузке заемщика более 80% (220%). В новой шкале ЦБ впервые вводит надбавки для коэффициентов риска для кредитов, которые выдаются по низкой ставке — до 10%.
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