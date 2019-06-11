Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиковИзвестия 11:11
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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Общество
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Переговоры с московской мэрией по поводу митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова зашли в тупик, говорится в совместном заявлении, опубликованном изданием «Медуза».
Обновлено в 11:00
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Спорт
Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.
Обновлено в 09:36
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Футбол
УЕФА обсуждает участие клубов Крыма в международных турнирах
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что клубы чемпионата Крыма могут принять участие в международных матчах, но окончательного решения УЕФА пока не принял.
Обновлено в 09:59
Общество
Названы лучшие сериалы первой половины 2019 года
Названы лучшие сериалы, которые вышли в начале 2019 года, сообщает журнал Variety.
Обновлено в 10:47
Политика
Трамп вновь раскритиковал ФРС за слишком высокую ставку
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Экономика
ЦБ: чистый отток капитала из России удвоился
Чистый отток капитала из РФ в январе-мае 219 г. вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,2 млрд, согласно данным ЦБ.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Колокольцев попросит Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы
Глава МВД России Владимир Колокольцев намерен ходатайствовать перед Владимиром Путиным об отставке главы УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве Юрия Девяткина.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Здоровье
ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Обновлено в 08:57
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Космос
Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды
Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика
Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02