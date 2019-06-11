Финансы
ЦБ введет дополнительные меры по потребительскому кредитованиюИнтерфакс 10:52
ЦБ РФ вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании, говорится в сообщении регулятора.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Происшествия
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов покинул здание ГСУ ГУ МВД по Москве - его официально отпустили из-под домашнего ареста.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Хоккей
Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»
Обновлено в 14:45
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Спартак» заинтересован в услугах сына Георге Хаджи
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Политика
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
Обновлено в 15:02
Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
HTC выпустила два новых смартфона – HTC U19e и Desire 19+
Давно известно, что HTC испытывает некоторые трудности в финансовом плане, но это не остановило компанию и она представила два бюджетных смартфона без громких презентаций.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, разбился на трассе М-4 "Дон". Мужчина рулил транспортом ногами.
Обновлено в 00:16
Космос
На Россию летит Тунгусский метеорит-2: 29 июня россияне увидят свой последний метеорный поток
Обновлено в 05:23
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Общество
Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников
Министерство связи и массовых коммуникаций считает, что нужно ввести административную ответственность за использование иностранных спутниковых сетей связи, которые работают на территории РФ, с нарушением правил, установленных законодательством.
Обновлено в 10:25
Общество
Жители Кузбасса попросили убежища в Канаде
Обновлено 09 июня в 22:36
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Здоровье
В Пензенской области лучшие врачи получили по 100 тысяч рублей
Медики в семи номинациях получили премии в размере 100 тысяч рублей.
Обновлено в 07:50
Общество
Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33