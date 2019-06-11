ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитовРБК 15:43

с чего всё началось

Как ЦБ вынуждает банки сократить кредитование Новые коэффициенты с учетом закредитованности клиента будут распространяться на выдачу займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Значение надбавок к коэффициентам будет изменяться от 30 до 220% в зависимости от значений ПДН и ПСК — чем они больше, тем больше коэффициент риска.

ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Здоровье «Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Политика Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Футбол Смолов отреагировал на освобождение Голунова Нападающий сборной России Федор Смолов высказался об освобождении журналиста Ивана Голунова и снятии с него обвинений по делу о сбыте наркотических.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Общество Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.

Происшествия Оставленных в подмосковном хостеле детей передали во временную семью Двух годовалых детей, оставленных в хостеле в Котельниках матерью-кукушкой, выписали из больницы и передали во временную семью.

Общество Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Общество Отремонтировать спортзал в Доме культуры попросили Осипова в Урлуке Первой проблемой, которую обозначили жители села Урлук Красночикойского района на встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, стал ремонт спортивного зала местного Дома культуры.

Музыка Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие» Рок-музыкант Гарик Сукачев в честь своего 60-летия отправится в турне "Go!", которое стартует 20 июля в рамках фестиваля "Нашествие".

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Театры «Золотая маска» готовится к старту в Израиле «Золотая маска» привозит лучшие отечественные спектакли в Израиль с 2011 года – такое театральное содружество призвано укрепить культурные связи между странами.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Происшествия В МЧС рассказали, как безопасно купаться летом в водоемах В связи с наступлением пляжного сезона в МЧС России дали несколько советов по безопасному купанию в водоемах.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Политика Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.

Здоровье Врач из Хабаровска вошла в тройку лучших в России Хабаровчанка Татьяна Соломенко вошла в тройку призёров как лучший молодой специалист СПИД центра на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции".

Происшествия Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте «В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.