Экономика

ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банкГазета.Ru 09:34

Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года. Однако "Банк 131" теперь сможет осуществлять операции со средствами и драгоценными металлами. Ранее сообщалось, что россияне стали на треть больше платить по карте в 2018 году.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБК07:28

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26 марта. Главное за минуту: ЦБ зарегистрировал первый банк с 2015 года, средняя ставка по вкладам вернулась к росту

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Итоги дня: ЦБ зарегистрировал банк Еремеева, следком просит отправить Бильгильдееву под домашний арест, Медведев анонсировал налоговый мораторий

БИЗНЕС Online13:00

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

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ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Газета.Ru10:49

ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК07:28

В России впервые за четыре года откроется новый банк

Ведомости10:58

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новости05:44
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Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

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НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.
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