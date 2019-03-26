ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банкГазета.Ru 09:34

с чего всё началось

Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года. Однако "Банк 131" теперь сможет осуществлять операции со средствами и драгоценными металлами. Ранее сообщалось, что россияне стали на треть больше платить по карте в 2018 году.

ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк

Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Культура Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира Издание The Art Newspaper составило список самых посещаемых музеев в мире.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Происшествия Генерал-майора ФСБ обнаружили мертвым в Москве В квартире на севере Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности. Офицера обнаружили мертвым в его доме 26 марта.

Культура Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.

Общество Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

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Спорт Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Происшествия Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.

Космос У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Политика В РПЦ пояснили слова о России без русских Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «государству русскому осталось лет 30», потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают.

Единоборства Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Космос НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.

Футбол «Барселона» отказалась покупать Гризманна Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.

Экономика Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».

Происшествия Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Армия и оружие Индонезия не отказывается от российских истребителей Су-35 Индонезия не отказывается от закупки российских многофункциональных истребителей Су-35, контракт остается в силе, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

Энергетика Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.

Авто «АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4 Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.