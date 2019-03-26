Экономика
ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банкГазета.Ru 09:34
Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года. Однако "Банк 131" теперь сможет осуществлять операции со средствами и драгоценными металлами. Ранее сообщалось, что россияне стали на треть больше платить по карте в 2018 году.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Политика
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Культура
Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира
Издание The Art Newspaper составило список самых посещаемых музеев в мире.
Обновлено в 11:37
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Генерал-майора ФСБ обнаружили мертвым в Москве
В квартире на севере Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности. Офицера обнаружили мертвым в его доме 26 марта.
Обновлено в 03:57
Культура
Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле
Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:21
Культура
Pussy Riot спародировали в новой серии «Симпсонов»
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Apple представила платежную карту Apple Card и новые сервисы
Обновлено в 05:31
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Политика
Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
Обновлено 23 марта в 16:49
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.
Обновлено в 11:21
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Политика
В РПЦ пояснили слова о России без русских
Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «государству русскому осталось лет 30», потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают.
Обновлено в 12:28
Единоборства
Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Космос
НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода
НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.
Обновлено в 09:39
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Футбол
«Барселона» отказалась покупать Гризманна
Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.
Обновлено в 11:10
Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Индонезия не отказывается от российских истребителей Су-35
Индонезия не отказывается от закупки российских многофункциональных истребителей Су-35, контракт остается в силе, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Авто
«АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4
Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы
Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:17